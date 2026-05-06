Banca Mediolanum l’inaugurazione del nuovo ufficio dei consulenti finanziari a Sansepolcro

Il 6 maggio 2026, è stato ufficialmente aperto un nuovo ufficio dei consulenti finanziari a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Questa inaugurazione rappresenta un passo avanti per la presenza della banca nella regione toscana, ampliando così la rete di servizi dedicati ai clienti locali. L'apertura si inserisce nel piano di espansione dell'istituto, che punta a rafforzare la propria presenza nel territorio.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Si rafforza la presenza di Banca Mediolanum in Toscana con l’inaugurazione del nuovo ufficio dei consulenti finanziari a San Sepolcro. Al taglio del nastro che si terrà sabato 9 maggio alle ore 16.00 in Via Lancisi, 17 a Sansepolcro (AR), parteciperanno le autorità civili e religiose; il Regional Manager Ciro Della Valle e il manager territoriale Paolo Passalacqua, alla guida del nuovo ufficio. La nuova apertura si inserisce nella volontà da parte di Banca Mediolanum di investire ulteriormente nel territorio toscano, dove la Banca opera da sempre. Una presenza concreta e di riferimento per i risparmiatori con l’obiettivo di offrire loro una consulenza finanziaria mirata a valorizzare il risparmio e il patrimonio delle famiglie.🔗 Leggi su Lanazione.it

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