Mediolanum | In Italia difficile fare shopping
Il 3 giugno 1996, Mediolanum ha chiuso la prima seduta in Piazza Affari con un aumento del 33%, portando il prezzo a 15. La società ha commentato che in Italia è difficile fare shopping, senza fornire dettagli ulteriori. La giornata ha visto un forte rialzo delle azioni, ma non sono stati comunicati altri dati finanziari o motivazioni ufficiali per la variazione di prezzo.
Il 3 giugno del 1996 Mediolanum chiuse la sua prima seduta in Piazza Affari con un balzo del 33% a 15.700 lire contro le 12.000 del collocamento. Ennio Doris presentò l'evento non come un punto di arrivo, ma come l'inizio di una nuova fase di sviluppo basata sul rapporto di fiducia tra consulente e cliente, un tema che avrebbe caratterizzato tutta la sua carriera. Nel 1998 il titolo entrò nel MIB30, allora il principale indice della Borsa italiana. E ieri a Palazzo Mezzanotte sono stati festeggiati i trent'anni dalla quotazione. A ripercorrere la storia al fianco dalla famiglia del fondatore, scomparso nel 2021, è stato Fabrizio Testa, ad di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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