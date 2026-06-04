Mediolanum | In Italia difficile fare shopping

Notizia in breve

Il 3 giugno 1996, Mediolanum ha chiuso la prima seduta in Piazza Affari con un aumento del 33%, portando il prezzo a 15. La società ha commentato che in Italia è difficile fare shopping, senza fornire dettagli ulteriori. La giornata ha visto un forte rialzo delle azioni, ma non sono stati comunicati altri dati finanziari o motivazioni ufficiali per la variazione di prezzo.