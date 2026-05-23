Una donna ha lasciato i figli piccoli in auto sotto il sole mentre si recava a fare shopping in una zona molto frequentata della città. La scena è stata notata da passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono interventuti agenti e personale sanitario. I bambini sono stati recuperati e affidati ai servizi sociali. La donna è stata identificata e portata in commissariato per ulteriori accertamenti. Nessuna informazione sui motivi del gesto o sullo stato di salute dei minori.

Una scena che ha attirato immediatamente l’attenzione di chi stava passando in una delle zone più frequentate della capitale. Due bambini in lacrime, da soli all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole, mentre all’esterno le temperature iniziavano a salire. Il loro pianto insistente ha spinto alcuni passanti a fermarsi e a capire cosa stesse accadendo. Da quel momento sono scattati i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine, facendo emergere una vicenda che ha provocato forte indignazione. Bambini lasciati soli in auto sotto il sole: scatta l’allarme a Roma. L’episodio è avvenuto a Roma, nella zona di via del Corso, una delle aree più frequentate e trafficate della città. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lascia i figli piccoli in auto sotto il sole e va a fare shopping: choc in Italia

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Drugged, he couldnt resist offending the CEO who saved him, then vanished leaving all his wealth.

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