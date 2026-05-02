In questa edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia, si parla del crescente interesse verso il menswear firmato Armani e di come fare shopping con Throwing Fits. Si esplorano le tendenze attuali e le modalità per acquistare capi di qualità, offrendo spunti pratici per gli appassionati di moda maschile. Per ricevere aggiornamenti e approfondimenti, è possibile iscriversi alla newsletter.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Se i nomi James Harris e Lawrence Schlossman non vi dicono nulla, probabilmente quello di Throwing Fits vi suonerà familiare. Nato nel 2020, nel giro di pochi anni il podcast di Schlossman e Harris è cresciuto a dismisura, ospitando volti noti del cinema e della tv come John C. Reilly, Jonah Hill e Matty Matheson, personalità della moda maschile come Aaron Levine e Todd Snyder e nomi del mondo dei media come Chris Black e Sean Evans. Anche se rimangono sorpresi quando glielo dico, Throwing Fits è diventato un fenomeno enorme all'interno della piccola bolla degli appassionati di menswear.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Armani, l'hype nel menswear e come fare shopping con Throwing Fits

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