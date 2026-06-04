Un militare delle Nazioni Unite è stato ucciso questa mattina nel sud del Libano, vicino a Marjayoun, dopo che la sua postazione è stata colpita da colpi di mortaio. Due altri caschi blu sono rimasti feriti. L’Unifil ha confermato la morte e le ferite, precisando che nessun italiano è coinvolto. La vittima ha riportato ferite gravi ed è deceduta sul posto. La zona è sotto controllo delle forze di pace, senza ulteriori dettagli sulle responsabilità.

L’Unifil conferma su X che un casco blu è morto «questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione vicino Marjayoun nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu, che hanno riportato anch’essi ferite, stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil». Non ci sono italiani coinvolti La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell’attacco con colpi di mortaio contro una base Unifil nel sud del Libano, dove è morto un casco blu e altri due sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto nel settore est dove non ci sono connazionali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, un casco blu ucciso e due feriti nel sud del Libano. Non ci sono italiani coinvolti

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UNIFIL: UCCISO UN CASCO BLU. ONU APRE INDAGINE E CHIEDE SICUREZZA PER I CONTINGENTI

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