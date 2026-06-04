Medio Oriente tregua tra Israele e Libano Ben-Gvir | è un errore dobbiamo dire no a Trump – La diretta

Israele e Libano hanno annunciato un accordo per un cessate il fuoco, condizionato alla fine degli attacchi di Hezbollah. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza dettagli sulle modalità dell'intesa o sui tempi di attuazione. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e scontri tra le parti. Le autorità israeliane hanno ribadito la necessità di bloccare ogni azione militare proveniente dal Libano.

Israele e Libano hanno concordato un cessate il fuoco in Medio Oriente «subordinato alla cessazione degli attacchi di Hezbollah». Intanto l’Idf ha bombardato un palazzo a Gaza: 8 morti. La situazione dei negoziati di pace tra Usa e Iran è ancora in stallo, con accuse incrociate tra le parti. Ma secondo il Wall Street Journal Donald Trump tornerebbe in guerra soltanto in caso di morte di soldati Usa. Intanto gli Houthi tornano a minacciare Israele. E il ministro Itamar Ben-Gvir dice che la tregua con Beirut è un errore e che bisogna saper dire no anche al presidente degli Stati Uniti. Il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliana Itamar Ben-Gvir ha dichiarato che «il cessate il fuoco con il Libano è un grave errore e un’illusione dei consiglieri che stanno trascinando il primo ministro verso decisioni sbagliate. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump, l'annuncio della tregua tra Israele e Libano - 1mattina News 17/04/2026

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