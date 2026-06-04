Israele ha condotto nuovi raid in Libano poche ore dopo aver annunciato un accordo di tregua con alcuni gruppi armati. L’intesa non comprende l’ala militare di Hezbollah, che non ha aderito all’accordo. La tregua è stata comunicata come un passo verso la riduzione delle tensioni nella regione, ma i raid indicano che le operazioni militari continuano nel frattempo. La situazione rimane complessa e non tutte le parti coinvolte hanno confermato la loro adesione all’accordo.

Nuovi raid di Israele in Libano a poche ore dall’annuncio dell’accordo di tregua, che però lascia fuori il braccio armato di Hezbollah. E nell’attacco contro una base Unifil nel sud del Paese ha perso la vita un Casco Blu. Servizio di Andrea Domaschio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Medio Oriente, Libano e Israele concordano una nuova tregua

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