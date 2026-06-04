Hezbollah ha rifiutato un cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti. La milizia ha richiesto prima il ritiro completo di Israele dal territorio libanese. L’organizzazione ha dichiarato che non accetterà alcuna pausa nei combattimenti finché le sue condizioni non saranno soddisfatte. La posizione è stata comunicata attraverso un portavoce, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi. La decisione arriva in un momento di tensioni persistenti tra le parti.

Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele, mediato dagli Stati Uniti. In una dichiarazione, ripresa da Sky News uk, il gruppo militante afferma di aver «informato ufficialmente il presidente libanese Joseph Aoun del proprio rifiuto dell’accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese ». Hezbollah aggiunge inoltre di considerare «il ritorno degli sfollati, gli sforzi di ricostruzione e il rilascio dei prigionieri libanesi» come «condizioni essenziali per qualsiasi futuro accordo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Medio Oriente, Hezbollah respinge il cessate il fuoco mediato dagli USA: «Prima il ritiro totale di Israele»

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Cessate il fuoco a Gaza sotto pressione: Hamas rifiuta il disarmo

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