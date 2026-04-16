Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un accordo di cessate il fuoco tra Israele e il Libano della durata di dieci giorni. La notizia segue un colloquio tra il leader americano e il premier israeliano, che era stato anticipato da alcune fonti prima di essere confermato ufficialmente. La decisione riguarda le tensioni in corso nella regione e si applica alle aree di conflitto tra i due paesi.

Dopo che alcune fonti avevano fatto trapelare un colloqui fra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo israeliano Benjami Netanyahu, il tycoon ha ufficializzato il cessate il fuoco fra lo Stato ebraico e il paese dei Cedri. Lo stop, raggiunto al culmine dei bilaterali tenuti a Washington fra le delegazioni di Israele e Libano, durerà 10 giorni e metterà un freno al conflitto iniziato nella regione dopo che l'Idf aveva intrapreso la campagna per tentare di disarticolare i terroristi di Hezbollah nella regione. "Ii due leader hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, daranno formalmente inizio a un cessate il fuoco di 10 giorni alle 17.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medio Oriente, Trump: "Fra Israele e Libano cessate il fuoco di 10 giorni"

Breaking: Iran Sets New Conditions For US Talks As Israel Pummels Lebanon Ahead Of Islamabad Meeting

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