L’Iran ha inviato al Pakistan una risposta articolata in dieci punti alla proposta statunitense di cessare le ostilità. Nel frattempo, un funzionario statunitense ha confermato di aver insistito con l’ex presidente per raggiungere un accordo di sospensione delle ostilità. L’Iran ha respinto la proposta di tregua, avanzando una controproposta che è stata comunicata ufficialmente. La situazione nel Medio Oriente rimane tesa e in evoluzione.

L’Iran ha comunicato al Pakistan la sua risposta «in 10 punti» alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. Lo riferisce l’agenzia Irna citata dai media israeliani, sottolineando che la posizione iraniana si basa sull'esperienza passata e «respinge il cessate il fuoco, sottolineando la necessità di una fine definitiva del conflitto». La risposta include una serie di richieste iraniane tra cui: la fine dei conflitti nella regione, un protocollo per il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz, i risarcimenti e la revoca delle sanzioni. Secondo una fonte americana ad Axios, la risposta dell’Iran è «massimalista» e «non è chiaro se consentirà progressi verso una soluzione diplomatica». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, l'Iran respinge la tregua: controproposta di Teheran in dieci punti. Vance insiste con Trump per un cessate il fuoco

Guerra in Iran, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e su Hormuz. Secco No di Teheran: "Per noi è inacettabile". Vance insiste con Trump per un cessate il fuoco"L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità" , riferisce Reuters online citando fonti anonime informate.

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"Dopo cinque settimane di guerra in Medio Oriente, è chiaro che solo una soluzione diplomatica potrà risolvere le cause profonde del conflitto. Qualsiasi attacco alle infrastrutture civili, in particolare agli impianti energetici, è illegale e inaccettabile. Questo facebook