Medicina Palliativa esperti a confronto | un convegno che unisce ricerca scientifica umanizzazione e giovani medici

Da forlitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un convegno sulla medicina palliativa, esperti hanno discusso di come integrare la ricerca scientifica con l’umanizzazione delle cure, ponendo particolare attenzione al paziente. L’evento ha coinvolto anche giovani medici, evidenziando l’importanza di formare professionisti sensibili alle esigenze emotive e psicologiche dei pazienti in fase avanzata. La discussione ha sottolineato la necessità di un approccio che combini tecniche innovative e attenzione umana, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure.

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Mettere al centro il paziente, unendo la massima eccellenza della ricerca scientifica all'indispensabile valore dell'umanizzazione delle cure. È questo il cuore del convegno “Oltre la malattia: l’importanza di un approccio integrato in Medicina Palliativa”, in programma venerdì alle 8,30. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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