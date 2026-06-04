Medicina Palliativa esperti a confronto | un convegno che unisce ricerca scientifica umanizzazione e giovani medici

Notizia in breve

Durante un convegno sulla medicina palliativa, esperti hanno discusso di come integrare la ricerca scientifica con l’umanizzazione delle cure, ponendo particolare attenzione al paziente. L’evento ha coinvolto anche giovani medici, evidenziando l’importanza di formare professionisti sensibili alle esigenze emotive e psicologiche dei pazienti in fase avanzata. La discussione ha sottolineato la necessità di un approccio che combini tecniche innovative e attenzione umana, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure.