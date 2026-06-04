Medicina Palliativa esperti a confronto | un convegno che unisce ricerca scientifica umanizzazione e giovani medici
Durante un convegno sulla medicina palliativa, esperti hanno discusso di come integrare la ricerca scientifica con l’umanizzazione delle cure, ponendo particolare attenzione al paziente. L’evento ha coinvolto anche giovani medici, evidenziando l’importanza di formare professionisti sensibili alle esigenze emotive e psicologiche dei pazienti in fase avanzata. La discussione ha sottolineato la necessità di un approccio che combini tecniche innovative e attenzione umana, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure.
Mettere al centro il paziente, unendo la massima eccellenza della ricerca scientifica all'indispensabile valore dell'umanizzazione delle cure. È questo il cuore del convegno “Oltre la malattia: l’importanza di un approccio integrato in Medicina Palliativa”, in programma venerdì alle 8,30. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Ricerca, Wired Health: esperti a confronto su innovazione in medicina, salute e SsnA Roma si è svolta la nona edizione di Wired Health, l’evento dedicato alle nuove tecnologie nel settore della salute.
Corpo, mente, medicina All’Accademia esperti pronti al confrontoDomani alle 10 si terrà un incontro presso l’Accademia delle Scienze di Ferrara, in via del Gregorio, 13, nella sala conferenze di piazza Ariostea.
Temi più discussi: Medicina Palliativa, esperti a confronto: un convegno che unisce ricerca scientifica, umanizzazione e giovani medici; Cure palliative, un toccasana anche nelle Rsa; Cure palliative pediatriche, nasce la Carta di Roma 2026; Tutti in bici a sostegno delle cure palliative pediatriche.
OLTRE LA MALATTIA L'importanza di un approccio integrato in Medicina Palliativa Le cure palliative sono molto più di un insieme di interventi clinici: rappresentano un approccio alla cura che mette al centro la persona, la sua qualità di vita e i suoi bisogni, facebook
Medicina, tutti vogliono fare chirurgia plastica, troppo pochi anestesia o cure palliativeÉ un quadro in chiaroscuro quello delle scuole universitarie di specializzazione in ambito medico - 12 quelle presenti nell’ateneo genovese - che da alcuni anni seguono un trend nazionale che, a ... genova.repubblica.it
Professionisti salute a confronto ad Ancona su cure palliativeUn ponte tra tradizione e innovazione nel campo delle cure palliative, sottolineandone il valore umano e clinico nel contesto della medicina moderna quello tracciato questa mattina la lectio ... ansa.it