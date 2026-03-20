Ricerca Wired Health | esperti a confronto su innovazione in medicina salute e Ssn

A Roma si è svolta la nona edizione di Wired Health, l’evento dedicato alle nuove tecnologie nel settore della salute. Durante l’evento, esperti di medicina, salute e sistemi sanitari hanno partecipato a discussioni e approfondimenti sulle innovazioni tecnologiche più recenti. L’appuntamento ha coinvolto professionisti e rappresentanti del settore per analizzare le novità che stanno trasformando il modo di curare e prendersi cura delle persone.

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Edizione numero nove per Wired Health, l'evento dedicato alle nuove tecnologie per la salute con dialoghi e approfondimenti che aiutano a comprendere le innovazioni che abbracciano medicina, salute e sistemi sanitari. La parola chiave di questo appuntamento (Beyond) - informano gli organizzatori - sottolinea la necessità di andare oltre gli attuali confini della scienza medica, e oltre gli ostacoli che fungono da freno al talento umano. Partner dell'iniziativa che si è svolta a Milano, patrocinata da Comune di Milano e Assolombarda, è la Fondazione Bracco, corporate foundation del Gruppo Bracco –... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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In occasione dell'edizione 2026 di 'Wired health - Beyond' x.com

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