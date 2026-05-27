Domani alle 10 si terrà un incontro presso l’Accademia delle Scienze di Ferrara, in via del Gregorio, 13, nella sala conferenze di piazza Ariostea. L’evento si concentrerà sul rapporto tra invecchiamento e medicina, con un focus sulla prevenzione. Esperti del settore discuteranno di temi legati a corpo, mente e medicina, offrendo un confronto aperto. L’iniziativa si rivolge a professionisti e pubblico interessato, senza prevedere interventi di rappresentanti istituzionali.

Invecchiamento e medicina, l’importanza della prevenzione. Domani, alle 10, nella sala conferenze dell’ Accademia delle Scienze di Ferrara in via del Gregorio, 13 (piazza Ariostea) a Ferrara. Dopo i saluti del presidente dell’Accademia delle Scienze di Ferrara ets professor Guido Casaroli e dell’assessore del Comune di Ferrara Cristina Coletti si svolgerà il Convegno dal titolo ’ Corpo e mente nella persona che invecchia: tra prevenzione e medicina della complessità ’. Si tratta di un evento organizzato dall’Accademia delle Scienze di Ferrara Ets in collaborazione con il dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Ferrara e con il patrocinio del Comune di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Argomenti più discussi: Corpo, mente, medicina All’Accademia esperti pronti al confronto; Corpo e mente nella persona che invecchia in un convegno a Ferrara il 28 maggio 2026; Incontri all’Accademia delle Scienze.

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