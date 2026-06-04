Medici e migranti Fdi | Le visite anti-Cpr parte di un disegno contro il governo La nostra inchiesta
Medici e migranti sono al centro di un'inchiesta che accusa un collegamento tra alcune visite alle strutture di accoglienza e un disegno politico contro il governo. Secondo le fonti, ci sarebbe un filo rosso che collega chi cerca di ostacolare le politiche migratorie con motivazioni ideologiche. La vicenda riguarda le visite di enti e rappresentanti alle strutture di accoglienza, ritenute parte di un piano più ampio. La questione è stata sollevata da esponenti politici.
«Credo che esista un filo rosso che collega ideologicamente chi vorrebbe ostacolare questo governo sull'immigrazione. In cui rientrano anche i presunti falsi certificati anti-rimpatri». La deputata di FdI Sara Kelani risponde così a chi le chiede se l'indagine sugli otto medici di Ravenna, raccontata in una lunga e dettagliata inchiesta su Il Tempo, faccia parte o meno di un «sistema» più ampio di opposizione silenziosamente burocratica- ma non per questo meno efficace - alle politiche migratorie messe in atto dal governo Meloni. «C'è un processo in corso spiega Kelany -, quindi attendiamo l'esito. Ma abbiamo sufficienti elementi quantomeno... 🔗 Leggi su Iltempo.it
The immigrant doctors keeping New Zealand alive | The Detail
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