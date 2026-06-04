Medici e migranti Fdi | Le visite anti-Cpr parte di un disegno contro il governo La nostra inchiesta

Notizia in breve

Medici e migranti sono al centro di un'inchiesta che accusa un collegamento tra alcune visite alle strutture di accoglienza e un disegno politico contro il governo. Secondo le fonti, ci sarebbe un filo rosso che collega chi cerca di ostacolare le politiche migratorie con motivazioni ideologiche. La vicenda riguarda le visite di enti e rappresentanti alle strutture di accoglienza, ritenute parte di un piano più ampio. La questione è stata sollevata da esponenti politici.