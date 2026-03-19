Il governo ha approvato emendamenti al decreto sicurezza che modificano le procedure di accesso ai centri di permanenza temporanea. In particolare, è stato deciso di sospendere le visite mediche preventive per i migranti che intendono entrare nei Cpr. La commissione Affari costituzionali del Senato discuterà i cambiamenti all’inizio della prossima settimana.

Molti e sostanziali gli emendamenti di FdI al dl sicurezza, testo all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato, dove l’esame del fascicolo comincerà la prossima settimana. Uno a firma Marco Lisei interviene sullo stop alla visita medica preventiva per l’ingresso nei Cpr. L’emendamento si è reso necessario dopo che recenti fatti di cronaca, come il procedimento penale aperto a Ravenna, “hanno fatto emergere il caso di medici accusati di falso ideologico per aver attestato l’inidoneità al trattenimento di stranieri destinati ai Centri di permanenza e rimpatrio. Impedendo di fatto l’attuazione dei provvedimenti di espulsione”. Dl Sicurezza: “Stop a visita medica preventiva per entrare nei Cpr”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, stop alle visite mediche preventive per entrare nei Cpr: gli emendamenti di FdI al Dl Sicurezza

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