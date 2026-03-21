Immigrazione le toghe rosse con i medici anti-Cpr | Buona pratica

La Magistratura Democratica ha definito come una buona pratica la posizione dei medici coinvolti nella vicenda di Ravenna, dove sei medici sono stati indagati per falso ideologico riguardo alle certificazioni sui migranti destinati ai Cpr. La vicenda è stata riportata da Il Giornale, che ha sottolineato come l’indagine riguardi le certificazioni rilasciate dai medici sui migranti. La notizia riguarda esclusivamente l’indagine e le dichiarazioni ufficiali.

La posizione, anzi un vero e proprio indirizzo politico, Magistratura Democratica l’ha definita. È quanto emerge - secondo quanto riporta Il Giornale - dalla vicenda dei sei medici indagati a Ravenna per falso ideologico legato alle certificazioni sui migranti destinati ai Cpr. Il passaggio più discusso è quello pubblicato sulla rivista Questione Giustizia: “Finché le condizioni non cambiano, nessuno dovrebbe essere giudicato idoneo”. Una frase che, più che una riflessione teorica, appare come una linea guida operativa. Secondo l’accusa, infatti, alcuni medici avrebbero certificato volontariamente la non idoneità al trattenimento per impedire l’ingresso nei centri e i successivi rimpatri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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