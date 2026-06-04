Medici di famiglia a Livorno uno ogni 1.296 pazienti | la situazione in Toscana provincia per provincia

Livorno è tra le province della Toscana con il maggior numero di medici di famiglia. Il dato emerge dalle analisi sul database OneKey di Iqvia, pubblicato nei giorni scorsi da Il Sole 24 Ore. Secondo quanto elaborato infatti sul nostro territorio è presente un dottore ogni 1.298 pazienti. Una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Medici di famiglia, è allarme (anche) in Toscana. Record negativo a Pistoia: la situazione provincia per provinciaIn Toscana, a Pistoia si registra un record negativo nel numero di medici di famiglia disponibili.

Medici di famiglia, Messina prima in Italia: è la provincia con meno assistiti per ogni dottoreA Messina è la provincia con il numero più basso di assistiti per ogni medico di famiglia in Italia.

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Per chi ieri sera, estasiato dalle narrazioni del divulgator cortese, non avesse dato peso al momento in cui si menzionava della famiglia dei Medici di Firenze, beh vi ricordiamo un'altra famiglia che amava la cultura come i Medici di Firenze: gli Angela. #Alberto x.com

Sanità digitale, in Italia la spesa sale del 9% a 2,7mld. In aumento l’uso della GenAI: tra i medici di famiglia si passa dal 46% al 61%, tra gli infermieri dal 19% al 37% e tra i cittadini dall’11% al 36% …ma le competenze sono insufficienti reddit

A Omega arriva un nuovo medico di base, mille posti in più da giugnoA Omegna arriva un nuovo medico di famiglia che potrà seguire mille persone. L'ambulatorio sarà in funzione da giugno alla Casa di comunità in via Mazzini. Dopo i fatti del 18 maggio, quando al distre ... rainews.it

Riforma sanità, arriva il decreto Schillaci: cosa cambia per i medici di famigliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Riforma sanità, arriva il decreto Schillaci: cosa cambia per i medici di famiglia ... tg24.sky.it