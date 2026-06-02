In Toscana, a Pistoia si registra un record negativo nel numero di medici di famiglia disponibili. La carenza di professionisti si fa sentire in tutta la provincia, con un calo evidente dei medici assegnati ai pazienti. La mancanza di medici giovani che scelgano questa professione e i ritardi nella riforma del settore sono tra i motivi principali di questa emergenza.

Firenze, 2 giugno 2026 – Il problema è noto. La scarsa propensione dei giovani ad intraprendere questo tipo di carriera e una riforma ancora al palo aggravano la situazione dei medici di famiglia in Italia. Secondo i dati diffusi dal Sole 24 Ore cresce a macchia d’olio il numero di pazienti che ciascun professionista deve gestire, una criticità maggiormente diffusa al Nord che tocca inevitabilmente anche la Toscana, con la provincia di Pistoia fanalino di coda. GERMOGLI PH: 3 NOVEMBRE 20 MOLINO DEL PIANO MEDICO DI FAMIGLIA MEDICINA CURA PAZIENTE PAZIENTI Il problema. Tra pensionamenti, posti che mancano in Comuni sperduti o difficilmente raggiungibili e bandi che vanno ormai quasi sempre deserti, trovare un medico di famiglia in certe province è sempre più complicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medici di famiglia, è allarme (anche) in Toscana. Record negativo a Pistoia: la situazione provincia per provincia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allarme medici di base, in tutta la provincia ne mancano all'appello 123In tutta la provincia mancano attualmente 123 medici di base, secondo i dati pubblicati dalla Giunta regionale.

Allarme medici di base: a Modena 290 posti vacanti, è la provincia più colpitaA Modena, sono attualmente 290 i posti di medicina generale vacanti, rendendo questa provincia la più colpita in Emilia-Romagna per la carenza di...

Temi più discussi: Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Case di comunità, il vero nodo non sono le sei ore ma la subordinazione progressiva dei medici di famiglia; Riforma medici di base: ecco cosa prevede il piano e perché è una svolta (che non piace a tutti); Formati 108 medici di medicina generale. Giani e Monni: Investire su persone e competenze.

Protesta dei #medici di famiglia davanti alla Regione. 'La #sanità territoriale è al collasso' #abruzzo #cronaca x.com

Medici famiglia, boom di carenze: ecco la mappa per provincia e la riforma è al paloMancano in Lombardia e Veneto e nelle Province del Centro-Nord più abitate: record a PistoiaRovigo e Lodi. Il decreto che introduce la dipendenza per coprire i buchi rischia di restare nei cassetti ... ilsole24ore.com

Medici di famiglia, è allarme (anche) in Toscana. Record negativo a Pistoia: la situazione provincia per provinciaTra pensionamenti, posti che mancano in Comuni sperduti o difficilmente raggiungibili e bandi che vanno ormai quasi sempre deserti, trovare un medico di famiglia in certe province è sempre più ... lanazione.it