Medici di famiglia Messina prima in Italia | è la provincia con meno assistiti per ogni dottore

A Messina è la provincia con il numero più basso di assistiti per ogni medico di famiglia in Italia. Questa situazione si traduce in una maggiore disponibilità di accesso ai servizi medici di base rispetto ad altre aree del paese. In molte città italiane, invece, la presenza di medici di famiglia è in calo e la richiesta supera spesso l'offerta. La situazione a Messina si distingue per la presenza di un rapporto più favorevole tra medici e assistiti.

Mentre in molte città italiane trovare un medico di famiglia sta diventando sempre più complicato, a Messina accade l'esatto contrario. Nella provincia dello Stretto il rapporto tra cittadini e medici di base è il più favorevole dell'intero Paese, una condizione che oggi rappresenta quasi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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