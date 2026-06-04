Medici di famiglia 7 giorni su 7 come funzionano i nuovi ambulatori Durante il ponte quasi 300 pazienti

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ponte del 2 giugno, quasi 300 pazienti si sono rivolti ai nuovi ambulatori di medicina di famiglia aperti nel Bolognese. Attualmente sono 13 le Aft operative su circa 15 o 16 previste. Questi ambulatori garantiscono servizi di assistenza medica sette giorni su sette, con orari estesi rispetto alle strutture tradizionali. La presenza di medici disponibili anche durante i giorni festivi permette di gestire le richieste di assistenza senza dover ricorrere ai pronto soccorso.

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Bologna, 4 giugno 2026 – Tredici Aft già aperte nel Bolognese, su un totale di 15-16 che andranno a breve a completare il panorama dei servizi territoriali il cui asse portante sono, appunto, le Aggregazioni funzionali territoriali, cioè i gruppi di medici che garantiscono una presenza tutti i giorni della settimana, notte compresa. Il nuovo sistema è spiegato da Michele Meschi, direttore sanitario dell’Azienda Usl di Bologna: “Siamo partiti il 25 marzo, le prime due sono state Sasso Marconi e Zola Predosa, ne abbiamo aperte fino a ora 13 e vanno aggiunte ai Cau che, attualmente sono inseriti nell’impianto degli ambulatori di Aft – chiarisce... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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