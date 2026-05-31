ecco i nuovi ambulatori otto nuovi medici di base alla cittadella del sole

Otto medici di medicina generale inizieranno a operare nei nuovi ambulatori al primo piano della Casa di comunità della Cittadella del Sole. L'apertura di questi spazi è stata completata e i medici sono pronti a iniziare l’attività.

Tutto pronto per l’avvio dei nuovi ambulatori destinati ai medici di medicina generale al primo piano della Casa di comunità della Cittadella del Sole. La nuova Aggregazione funzionale territoriale entrerà ufficialmente in attività mercoledì, contando fin da subito su otto dottori. A tale ragione ieri pomeriggio si è svolto l’ultimo sopralluogo prima dell’apertura. Presenti il direttore generale dell’Ast di Fermo, Roberto Grinta, il sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella e l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro. Hanno preso parte alla visita anche il prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, il vicario Alessandra De Notaristefani Di Vastogirardi, i consiglieri regionali Andrea Putzu, Jessica Marcozzi e Milena Sebastiani, amministratori locali ed i medici in servizio da mercoledì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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