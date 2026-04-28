A Firenze sono stati annunciati nuovi ambulatori medici in via Leopardi, realizzati su progetto di Montedomini. Il rappresentante dell'amministrazione ha spiegato che, in collaborazione con l’azienda sanitaria, sono state presentate le case di comunità, e che si prevede di ampliare anche i servizi dei medici di medicina generale con nuove opportunità. La comunicazione è stata fatta durante un evento pubblico dedicato alla salute e ai servizi territoriali.

FIRENZE – “Noi abbiamo lavorato insieme all’azienda sanitaria per presentare le case di comunità, ma ci sono anche i servizi dei medici di medicina generale sui quali abbiamo intenzione di dare nuove opportunità. Proprio per questo si porterà a brevissimo una delibera per recuperare degli spazi in via Leopardi, spazi di proprietà comunale: su proposta progettuale da parte dell’Asp Montedomini, utilizzeremo tali spazi per mettere nuovi ambulatori per i medici di medicina generale. Saranno fino a otto ambulatori, poi in questi spazi ci saranno anche altre funzioni”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, intervenendo stamani, 28 aprile 2026, a Lady Radio.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, Funaro: “Nuovi ambulatori medici in via Leopardi, su progetto di Montedomini”

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