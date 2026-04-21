La sanità in Campania rischia di peggiorare a causa della diminuzione dei medici di base. Secondo i dati Gimbe, nei prossimi quattro anni si prevedono oltre mille medici in meno rispetto all’attuale dotazione. Il rappresentante di un partito di centrodestra ha commentato che la regione si trova in una posizione critica per quanto riguarda l’assistenza primaria. La carenza di medici di base è al centro di un nuovo allarme sulla tenuta del sistema sanitario locale.

“La Campania si conferma tra le regioni più in difficoltà sul fronte dell’assistenza medica territoriale, con un quadro che rischia di aggravarsi nei prossimi anni”. A lanciare l’allarme è il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, componente della Commissione Sanità, alla luce dei dati diffusi dalla Fondazione Gimbe sulla carenza di medici di Medicina Generale. “I numeri sono inequivocabili e preoccupanti: la Campania registra un primato negativo nella disponibilità di medici di base e, secondo le stime, perderà ulteriori 1.147 professionisti nei prossimi quattro anni. Un dato che certifica il fallimento della programmazione regionale e l’assenza di una strategia efficace sul ricambio generazionale”, dichiara Errico.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sanità in Campania, Errico (FI): “Maglia nera per carenza di medici di base”

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