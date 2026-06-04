Mediazione civile formazione e network professionale | InMediaLex celebra 15 anni di attività

InMediaLex compie 15 anni di attività nel settore della mediazione civile e commerciale. Nel tempo, ha sviluppato una rete professionale in crescita e una presenza consolidata sul territorio nazionale. L'organizzazione si occupa di formazione e di creare connessioni tra professionisti del settore. La sua attività si concentra sulla promozione di pratiche di risoluzione delle controversie attraverso la mediazione. La rete si è rafforzata nel corso degli anni, mantenendo un ruolo attivo nel panorama legale.

Quindici anni di attività nel settore della mediazione civile e commerciale, una rete professionale in continua espansione e una presenza sempre più strutturata sul territorio nazionale. InMediaLex celebra nel 2026 un importante traguardo, confermando il proprio posizionamento tra le realtà maggiormente attive nel panorama della mediazione e della formazione professionale dedicata ad avvocati e operatori del settore. Nata con l’obiettivo di offrire un servizio altamente specializzato nel campo della risoluzione alternativa delle controversie, InMediaLex ha progressivamente consolidato la propria struttura attraverso sedi operative, collaborazioni professionali e percorsi formativi rivolti ai mediatori civili. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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