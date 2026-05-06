Caserta celebra i suoi medici | riconoscimenti per 40 e 50 anni di iscrizione all’Albo professionale

Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 15:30, presso il Grand Hotel Vanvitelli, si svolgerà una cerimonia organizzata dall’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caserta. L’evento è dedicato ai medici che hanno raggiunto i 40 e 50 anni di iscrizione all’Albo professionale. La manifestazione mira a riconoscere la lunga carriera e il contributo di questi professionisti alla sanità locale.

Un momento di forte valore simbolico e professionale per la sanità casertana. Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 15:30, presso il Grand Hotel Vanvitelli, si terrà la cerimonia organizzata dall’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caserta per celebrare i professionisti.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Architetti, riconoscimenti alla Palazzina Reale per chi ha più di 50 anniFirenze, 1 maggio 2026 - Il 4 maggio dalle ore 15 l'Ordine degli Architetti di Firenze, nella sede della Palazzina Reale, ospita l'assemblea del... Da oltre 50 anni un punto di riferimento per il commercio, la boutique entra nell'albo delle Botteghe storicheLunedì 16 febbraio è stata consegnata a Gemma74 l'attestazione che sancisce l’ingresso nell’albo delle botteghe storiche del Comune di San Giovanni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Casa Sollievo celebra i suoi 70 anni, Parolin: Papa Leone ha a cuore la situazione dell’ospedale - FoggiaToday; Il Casentino celebra i suoi mulini: eventi e corso di formazione gratuito; COMUNE CASERTA - Altro che terzo dissesto, Iannucci: i commissari certificano un attivo da 45mln. L’azione di risanamento cominciata nel 2016 ha dato i suoi frutti; Marina Abramovic alle Gallerie dell'Accademia di Venezia: la pioniera della performance art tra cristalli, energia e sensorialità. Primo maggio, Caserta celebra i suoi Maestri del LavoroLa Stella al Merito è un premio alla carriera e un riconoscimento dello Stato destinato ai lavoratori dipendenti di aziende private che abbiano prestato attività per almeno 25 anni in modo esemplare. casertaweb.com San Leucio celebra 250 anni: un modello di diritti e sviluppo a CasertaLa Real Colonia di San Leucio, situata alle porte di Caserta, celebra i suoi 250 anni dalla fondazione con una serie di eventi volti a valorizzare quello che fu un laboratorio precoce di diritti e un ... it.blastingnews.com Dove c’è lavoro, c’è vita da raccontare Il lavoro in mostra – cinque anni di scatti Un percorso fotografico che celebra il valore del lavoro attraverso immagini, storie e testimonianze reali. Sede ACLI CASERTA 18 aprile 2026 (foto 6). - facebook.com facebook