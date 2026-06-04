Un progetto coinvolge studenti che si sono concentrati su diversi temi, tra cui storia, memoria, ambiente, sport, amicizia, emozioni, tecnologia e intelligenza artificiale. Tra le attività svolte, alcuni hanno scritto articoli o realizzato presentazioni su questi argomenti, cercando di approfondire e condividere le proprie riflessioni. Il progetto ha coinvolto giovani in un percorso di scoperta e di espressione attraverso il giornalismo.

C’è chi ha scelto di parlare di storia e memoria, chi di ambiente o di sport. Chi ancora di amicizia, emozioni, tecnologia e intelligenza artificiale. Alcuni hanno osservato il proprio territorio con attenzione quasi da cronisti professionisti, altri hanno preferito raccontare piccoli, grandi temi della vita quotidiana. Ma tutti, in modi diversi, hanno fatto la stessa cosa: guardare il mondo con curiosità e provare a raccontarlo. È anche questo il significato più autentico di “Cronisti in Classe”, un’esperienza che ogni anno porta gli studenti a confrontarsi con il giornalismo, con la scrittura e con il valore delle idee. Dietro ogni pagina realizzata ci sono settimane di lavoro, discussioni, ricerche, interviste, fotografie, correzioni e confronti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Medaglia d’oro . Cronisti in classe. Uno sguardo curioso sul ’nuovo’ mondo

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