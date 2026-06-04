L'Ic Pievepelago-Fiumalbo ha vinto la competizione tra scuole nel progetto “Cronisti in classe”. La scuola di Modena Paoli si è piazzata al secondo posto e quella di Maranello, Galilei, al terzo.

Ic Pievepelago-Fiumalbo vincitore, medie Paoli di Modena al secondo posto, scuola Galilei di Maranello terza classificata. Questo il podio della 24esima edizione di ’Cronisti in Classe’, il campionato di giornalismo de il Resto del Carlino che ha visto sfidarsi, a colpi di articoli e interviste, 12 istituti. Il 27 maggio la premiazione nella sala messa a disposizione dalla Camera di Commercio. Duecento gli studenti accolti da Valeria Selmi, vicecapocronista della redazione di Modena, e dal presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari, poi i saluti dei rappresentanti dei vari sponsor che sostengono l’iniziativa: Paolo Vacondio,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cronisti in classe, la festa. Vince l’Ic Pievepelago-Fiumalbo. Sul podio anche Paoli e Galilei

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