I giovani cronisti sul podio Grande festa al Gherlinda Oro alla scuola Leone XIII | Non smettete mai di leggere

Una giornata di festa si è svolta al Gherlinda, dove i giovani cronisti sono saliti sul podio. La scuola Leone XIII ha conquistato una medaglia d’oro, mentre i partecipanti sono stati incoraggiati a continuare a leggere. La cerimonia di premiazione ha concluso il campionato, con i riconoscimenti distribuiti ai vincitori di ciascuna gara. La manifestazione ha coinvolto i partecipanti e il pubblico presente, celebrando il successo e il talento dei giovani talenti.

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