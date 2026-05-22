I giovani cronisti sul podio Grande festa al Gherlinda Oro alla scuola Leone XIII | Non smettete mai di leggere
Una giornata di festa si è svolta al Gherlinda, dove i giovani cronisti sono saliti sul podio. La scuola Leone XIII ha conquistato una medaglia d’oro, mentre i partecipanti sono stati incoraggiati a continuare a leggere. La cerimonia di premiazione ha concluso il campionato, con i riconoscimenti distribuiti ai vincitori di ciascuna gara. La manifestazione ha coinvolto i partecipanti e il pubblico presente, celebrando il successo e il talento dei giovani talenti.
Che Campionato sarebbe senza il giorno del podio? Ogni gara va premiata con il giusto riconoscimento e La Nazione in questa giornata di festa incorona l’impegno delle scuole, la bravura dei giovani cronisti, la serietà dei docenti e dei presidi, che ogni anno rispondono numerosi alla nostra iniziativa. Questa edizione ha visto in gara 28 istituti da tutta l’Umbria. Studenti delle medie, ma anche alunni dell’elementari, che nonostante l’età hanno dimostrato di sapere tenere il passo con i più grandi. Ma ecco i vincitori dell’edizione 2025-2026 del nostro Campionato, conclusosi dopo tre mesi di sfide. A premiarli il responsabile de La Nazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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