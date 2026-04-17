No Borders | Tom Smith e Elvis Costello accendono i Laghi di Fusine

Il 11 luglio 2026, i Laghi di Fusine ospiteranno la 31ª edizione del No Borders Music Festival, con un doppio concerto che vedrà protagonisti artisti di rilievo internazionale. La serata vedrà esibirsi un musicista noto per il suo percorso nel rock e un altro artista, famoso per le sue collaborazioni e i suoi contributi alla scena musicale globale. L’evento si svolgerà in un contesto naturale tra le acque e le vette della zona.

Il sabato 11 luglio 2026, i Laghi di Fusine diventeranno il palcoscenico di un doppio appuntamento musicale di rilievo internazionale nell’ambito della 31ª edizione del No Borders Music Festival. La giornata vedrà l’alternanza tra l’esibizione solista di Tom Smith, frontman degli Editors, programmata per le ore 11:00, e il concerto di Elvis Costello & The Imposters con Charlie Sexton, previsto per le ore 14:00. L’evoluzione artistica di Tom Smith e la maturità di Elvis Costello nel cuore del Tarvisiano. La programmazione del festival punta su una forte diversificazione stilistica, offrendo ai visitatori due percorsi interpretativi profondamente diversi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - No Borders: Tom Smith e Elvis Costello accendono i Laghi di Fusine Notizie correlate Il sound internazionale del No Borders raddoppia in un solo giorno: attesi Elvis Costello e Tom SmithLa 31ª edizione del No Borders Music Festival annuncia un nuovo doppio appuntamento con la musica nel Tarvisiano: sabato 11 luglio 2026 ai Laghi di... No Borders, ai Laghi di Fusine doppio appuntamento con Coez e I PatagarriLa 31ª edizione del No Borders Music Festival annuncia la sua seconda data con un doppio appuntamento. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: No Borders Music Festival, doppio concerto ai Laghi di Fusine con Elvis Costello e Tom Smith; Elvis Costello e Tom Smith insieme al No Borders di Tarvisio; No Borders Music Festival 2026: Elvis Costello e Tom Smith in concerto ai Laghi di Fusine; Elvis Costello e Tom Smith a luglio insieme al No Borders Music Festival di Tarvisio. No Borders Music Festival, doppia data con Elvis Costello e Tom SmithLa 31ª edizione del No Borders Music Festival annuncia un nuovo doppio appuntamento con la musica nel Tarvisiano: sabato 11 luglio 2026 ai Laghi di Fusine alle ore 11.00 si esibirà Tom Smith (Editors) ... triestecafe.it Elvis Costello e Tom Smith insieme al No Borders di TarvisioUna giornata speciale, un po’ per la splendida cornice dei Laghi di Fusine, un po’ per l’orario dei concerti (uno alle 12, l’altro alle 14), ma sopratutto per il ticket di artisti che si esibirà a due ... indie-rock.it NO BORDERS MUSIC FESTIVAL, DOPPIO CONCERTO AI LAGHI DI FUSINE CON ELVIS COSTELLO E TOM SMITH Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/friuli/no-borders-music-festival-doppio- - facebook.com facebook