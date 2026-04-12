Mannarino domenica 26 luglio 2026 ai Laghi di Fusine

Il No Borders Music Festival ha comunicato che il cantante Mannarino si esibirà domenica 26 luglio 2026 alle ore 14:00 ai Laghi di Fusine, in provincia di Tarvisio. L’evento si inserisce nella 31ª edizione della manifestazione e rappresenta un ritorno sul palco per l’artista. La location dei Laghi di Fusine sarà il contesto scelto per questa performance. La data e l’orario sono stati ufficializzati dall’organizzazione del festival.

Il No Borders Music Festival annuncia un nuovo protagonista, e un bellissimo ritorno, della sua 31ª edizione: Mannarino domenica 26 luglio 2026 alle ore 14:00 ai Laghi di Fusine (Tarvisio). Considerato tra i più importanti artisti italiani contemporanei, Mannarino è l’erede della grande tradizione cantautorale di figure come Paolo Conte e Fabrizio De André. Grazie a una cifra stilistica originale, una rigorosa ricerca musicale e testi profondamente poetici, si è affermato come un modello non omologato per le nuove generazioni. Con i suoi primi quattro album ha firmato brani ormai entrati nell’immaginario collettivo come “ Me so’ mbriacato ”, “ Statte Zitta ” e “ Vivere la vita ”.🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Mannarino domenica 26 luglio 2026 ai Laghi di Fusine Coez e I Patagarri sabato 18 luglio 2026 ai Laghi di FusineLa 31ª edizione del No Borders Music Festival annuncia la sua seconda data con un doppio appuntamento: sabato 18 luglio 2026 alle ore 14. No Borders, ai Laghi di Fusine doppio appuntamento con Coez e I PatagarriLa 31ª edizione del No Borders Music Festival annuncia la sua seconda data con un doppio appuntamento.