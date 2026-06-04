Un maxi-tamponamento a catena ha coinvolto diversi veicoli, causando rallentamenti e code che sono durati diverse ore. La collisione ha provocato disagi al traffico, con molte automobili rimaste ferme o in movimento lento lungo la strada interessata. Non sono stati segnalati feriti gravi o vittime. La situazione ha creato un notevole rallentamento del traffico nella zona interessata. Le autorità stanno gestendo la viabilità e le operazioni di soccorso.

Una mattinata particolarmente complicata ha messo a dura prova centinaia di automobilisti, costretti a fare i conti con rallentamenti, code e disagi che si sono protratti per diverse ore. Fin dalle prime ore del giorno, la circolazione ha iniziato a subire pesanti ripercussioni a causa di un grave episodio che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Le segnalazioni sono arrivate rapidamente da numerosi conducenti bloccati nel traffico. In pochi minuti la situazione è degenerata, con lunghe file di veicoli ferme o in lento movimento e tempi di percorrenza aumentati sensibilmente. Molti automobilisti hanno raccontato di aver impiegato oltre il doppio del tempo previsto per raggiungere il luogo di lavoro o altre destinazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Maxi-tamponamento a catena tra più mezzi: traffico nel caos

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News - A20 nel caos. Maxi tamponamento tra Rometta e Milazzo, autostrada bloccata 17/3/2026

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