Maxi sequestro di Snus a Torpignattara | 300 chili di tabacco vietato trovati in un minimarket

"Umido", in polvere, destinato all'uso orale. Si tratta del tabacco pakistano "Snus" la cui vendita è vietata nell'Unione europea. Oltre 300 chili, però, sono stati trovati in un minimarket di Torpignattara gestito da indiani. Si è trattato di un primo intervento di questo tipo a Roma.Lo “Snus” a.🔗 Leggi su Romatoday.it

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