Maxi sequestro di droga al porto | arrestati 2 uomini Scoperti oltre 600 kg di stupefacenti

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella hanno sequestrato oltre 600 chilogrammi di droga nell’area vicino all’ingresso del porto di Napoli. Durante l’operazione sono state arrestate due persone. L’intervento è avvenuto nell’ambito di controlli mirati a contrastare il traffico di stupefacenti nella zona portuale. La droga è stata sequestrata e i due uomini sono stati portati in caserma.

Importante operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella, che hanno sequestrato un ingente quantitativo di droga nell’area adiacente all’ingresso del porto di Napoli, procedendo all’arresto di due persone.L’intervento è scattato dopo che i militari hanno notato un.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Maxi sequestro di droga a Catania: arrestati padre e figlio con quasi 140 chili di stupefacentiDurante i servizi di osservazione, i poliziotti hanno notato un furgone a noleggio fermarsi davanti a un garage chiuso da una saracinesca. Ponticelli, maxi sequestro di droga: tre arresti e oltre 43 kg di marijuana intercettatiOperazione della Polizia di Stato a Ponticelli: tre uomini arrestati per traffico di stupefacenti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In viaggio sul tir con 600 chili di hashish e 120mila euro; CARABINIERI, SCOPERTO A PLATÌ UN BUNKER DELLA DROGA; Sembravano rifiuti abbandonati, ma nei sacchi c’era marijuana: maxi sequestro a Colverde; Maxi sequestro di hashish: 637 kg nascosti in casa, arrestati madre e due figli. Maxi sequestro di cocaina in un garage sul Sebino: arrestato un 22enneScoperti 110 kg di droga pura dalla Guardia di Finanza di Brescia. Valore potenziale fino a 10 milioni di euro sul mercato dello spaccio al dettaglio. quibrescia.it Droga, scoperti 65 kg di cocaina nascosti in una cassettiera in un container del portoUn maxi sequestro di cocaina è stato effettuato nel porto della Spezia. Scoperti 65 kg di cocaina purissima per un valore di circa 2 milioni di euro. In azione il ... ilmattino.it Crotone, maxi blitz interforze: scoperti illeciti in bar e sale giochi, sequestri e multe a raffica - facebook.com facebook Chivu: "Ci siamo scoperti insieme con la società, l'Inter mi ha accolto nel 2007, sono 19 anni che sono in questa meravigliosa società. La fiducia l'ho sentita dal primo giorno. Arriverà tempo di pensare al mio futuro ma oggi mi sto concentrando molto per finire x.com