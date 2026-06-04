A Canicattì, un uomo è stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive dopo il sequestro di 5.000 litri di acqua contaminata. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine, che hanno anche applicato una multa. L'acqua, risultata irregolare, è stata sequestrata durante un controllo sulla vendita di prodotti alimentari. Nessun'altra persona o azienda coinvolta è stata segnalata in questa operazione.

Un uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica e 5.000 litri d’acqua sono stati sequestrati in un’operazione dei Carabinieri a Canicattì (Agrigento), dove è stato scoperto un presunto commercio di sostanze alimentari nocive a seguito di controlli sul territorio. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare la salute pubblica, dopo che campioni d’acqua sono risultati contaminati. Controlli sul territorio e scoperta dell’acqua non tracciata Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo lo scorso 14 maggio nell’ambito di un’attività di controllo del territorio. I militari della Stazione di Canicattì hanno sorpreso un uomo del posto mentre stava scaricando circa 5. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi sequestro di 5mila litri di acqua contaminata a Canicattì, multa e denuncia per un uomo

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