Maxi multa da 5mila euro e attività sospesa per un negozio di alimentari

Un negozio di alimentari a Monfalcone ha ricevuto una multa di 5.100 euro e l’ordinanza di sospensione dell’attività. La sanzione è stata comminata in seguito a controlli effettuati dalle autorità locali. La sospensione resterà in vigore fino a quando il negozio non rispetterà le normative vigenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente alle parti interessate.