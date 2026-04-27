Maxi multa da 5mila euro e attività sospesa per un negozio di alimentari
Un negozio di alimentari a Monfalcone ha ricevuto una multa di 5.100 euro e l’ordinanza di sospensione dell’attività. La sanzione è stata comminata in seguito a controlli effettuati dalle autorità locali. La sospensione resterà in vigore fino a quando il negozio non rispetterà le normative vigenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente alle parti interessate.
Una maxi multa da 5.100 euro e la sospensione delle attività per un negozio di alimentari a Monfalcone. Si tratta di un'attività di vicinato con macelleria annessa, gestita da una cittadina bengalese, che nei giorni scorsi è stata pesantemente sanzionata dalla polizia locale dopo alcuni controlli.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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