Padova maxi sequestro di carburante | 60mila litri illeciti scoperti

A Padova sono stati sequestrati oltre 60.000 litri di carburante illegale. Due camion sono stati individuati e fermati durante operazioni di controllo, che hanno portato alla scoperta del carico illecito. Durante le verifiche sono stati ispezionati 47 distributori di carburante, riscontrando irregolarità in diversi casi. Le autorità hanno sequestrato il carburante illecito e avviato le procedure di accertamento. L’intervento fa parte di un’attività di controllo mirata alla repressione della commercializzazione di prodotti non conformi alla normativa.

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