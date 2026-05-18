Padova maxi sequestro di carburante | 60mila litri illeciti scoperti
A Padova sono stati sequestrati oltre 60.000 litri di carburante illegale. Due camion sono stati individuati e fermati durante operazioni di controllo, che hanno portato alla scoperta del carico illecito. Durante le verifiche sono stati ispezionati 47 distributori di carburante, riscontrando irregolarità in diversi casi. Le autorità hanno sequestrato il carburante illecito e avviato le procedure di accertamento. L’intervento fa parte di un’attività di controllo mirata alla repressione della commercializzazione di prodotti non conformi alla normativa.
? Domande chiave Come sono stati individuati i due camion carichi di carburante? Quali irregolarità hanno coinvolto i 47 distributori controllati? Perché i prezzi alle pompe differiscono dai dati ufficiali? Chi ha orchestrato il trasporto di 60mila litri illeciti??? In Breve 46 verifiche su 47 distributori e mezzi di trasporto lungo la viabilità padovana. 8 sanzioni per mancata comunicazione prezzi sul portale ministeriale Osservaprezzi carburanti. 5 contestazioni per esposizione errata dei prez . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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