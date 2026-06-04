Cinque giovani sono stati denunciati per una rissa avvenuta la vigilia di Pasqua in viale 2 Giugno a Milano Marittima. Durante gli scontri, un uomo si è rotto una mano mentre cercava di separare i partecipanti. Un testimone ha riferito di aver intervenuto personalmente, mentre altri presenti osservavano senza intervenire. L’evento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno identificato i coinvolti e avviato le procedure legali.

Milano Marittima (Ravenna), 4 giugno 2026 – Cinque ragazzi sono stati denunciati per la rissa della vigilia di Pasqua a Milano Marittima, in viale 2 Giugno. Dell’episodio si è parlato in seguito alla denuncia pubblica di Mino Spano, collaboratore del Sassuolo e arbitro del Csi, che aveva raccontato di essere intervenuto per difendere un ragazzo e per questo aveva rimediato diverse fratture a una mano. Ora i carabinieri della stazione di Milano Marittima hanno denunciato in stato di libertà cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 18 e i 21 anni, ritenuti responsabili della rissa. Secondo quanto accertato dal personale intervenuto e grazie alle testimonianze raccolte, lo scontro ha visto coinvolti due distinti gruppi di giovani: il primo proveniente dalla provincia di Rimini e il secondo da quella di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maxi-rissa a Milano Marittima, l’uomo che si è rotto una mano per separare i ragazzi: “Io sono intervenuto, la gente guardava”

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Milano: rapina violenta in metro, il video

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