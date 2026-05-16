Il calciatore ha dichiarato di sentirsi maggiormente maturo e consapevole della propria crescita personale, affermando di aver raggiunto un nuovo livello di maturità. Ha anche commentato sulla percezione di essere odiato, sostenendo che dove ci sono sentimenti negativi ci sono anche molti affetti. In un'intervista ha spiegato di aver riflettuto sulla propria identità, chiedendosi se voler mantenere un atteggiamento immaturo o dimostrare di possedere maggiore razionalità.

Mai fidarsi del sentito dire. Delle voci che si rincorrono fino a diventare un sussurro malevolo che si trasforma in aperto atto d’accusa. Un indice puntato contro. A forza di eccellenti prestazioni in campo e comportamenti fuori che qui definiscono esemplari, il Nicolò Zaniolo di Udine sta allontanando da sé quell’indice collettivo che da sempre gli preme sul petto. Ventisei anni, due figli, il trequartista-seconda punta si sta tirando fuori dalle secche degli ultimi tre anni, durante i quali il suo calcio frizzante e leggero, tutto scosse, strappi e intuizioni, si era intristito sotto una cappa di negatività fatta di polemiche e infortuni. I due più gravi - due crociati saltati in un anno, il 2020 - avevano tolto forza al suo gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zaniolo: "Adesso sì che sono un uomo. Io odiato? Dove c’è odio c’è anche tantissimo amore"

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Bosnia-Italia, il commento di Fabio Caressa

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