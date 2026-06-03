Bersani ha affermato che la concentrazione di ricchezza tra pochi cresce e che è necessario che paghino di più. Ha sottolineato che, se questa situazione continua, potrebbe portare a malcontento tra la popolazione. La sua dichiarazione si rivolge a chi detiene risorse e ricchezze, chiedendo un maggiore contributo fiscale. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali proposte legislative o misure specifiche in discussione.

"Questi qui devono rendersi conto che è ora che paghino qualcosa perché dopo un po’ la gente si incazza". Con questa frase durissima, pronunciata a Dimartedì (La7), Pier Luigi Bersani mette il dito nella piaga di un’Italia sempre più divisa tra chi accumula ricchezza a ritmi vertiginosi e chi fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. L'occasione della riflessione dell'ex ministro è data dalle immagini dell’inaugurazione del Tala Beach, il nuovo stabilimento balneare di lusso firmato da Daniela Santanchè e dal compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena a Marina di Pietrasanta, in Versilia. Si tratta di un video che la stessa ex... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “La ricchezza si sta concentrando sempre più in mano a pochi. È ora che paghino qualcosa, altrimenti la gente si incazza”

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