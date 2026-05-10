Palio di San Floriano il Verdicchio protagonista all’aperitivo con i Sindaci della Vallesina

Durante il Palio di San Floriano, si è svolto un aperitivo istituzionale presso Palazzo Bisaccioni, organizzato dall’Associazione Amici del Verdicchio. L’evento si è tenuto subito dopo il corteo storico ed è stato possibile grazie all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. La manifestazione ha visto la partecipazione dei Sindaci della Vallesina, che hanno preso parte all’appuntamento.

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In occasione del Palio di San Floriano, al termine del corteo storico, l’Associazione Amici del Verdicchio ha organizzato l’aperitivo istituzionale presso Palazzo Bisaccioni, grazie all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. Le autorità dell’Ente Palio San Floriano, insieme ai.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Palio di San Floriano, da domani la rievocazione entra nel vivoIl Palio di San Floriano entra nel vivo: dopo lo straordinario successo del primo weekend, che ha visto il centro di Jesi gremito per la tradizionale... Palio di San Floriano: tra tradizione e diverse novità ecco tutti gli appuntamenti in programmaJESI – È partito con grande entusiasmo e partecipazione il primo weekend del Palio di San Floriano 2026, che dal 2 al 10 maggio animerà il centro... Argomenti più discussi: Palio di San Floriano: tra tradizione e diverse novità ecco tutti gli appuntamenti in programma; Palio di San Floriano, da domani la rievocazione entra nel vivo; Jesi, Palio di San Floriano: si entra nel vivo. Domenica 10 tutto il Corso off limits; Palio di San Floriano 2026: successo e partecipazione per il primo weekend.