Max Verstappen | Montecarlo riserva sempre delle sorprese la qualifica sarà importante

Notizia in breve

La conferenza stampa dei piloti ha aperto la countdown per il Gran Premio di Monaco 2026, sesto appuntamento del campionato di Formula 1. Max Verstappen ha sottolineato che il circuito di Montecarlo può riservare sorprese e che la qualifica sarà cruciale per la gara. La pista, nota per le sue caratteristiche uniche, resta una delle più sfidanti del calendario, e le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare ulteriormente l’esito.