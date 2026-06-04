Max Verstappen | Montecarlo riserva sempre delle sorprese la qualifica sarà importante
La conferenza stampa dei piloti ha aperto la countdown per il Gran Premio di Monaco 2026, sesto appuntamento del campionato di Formula 1. Max Verstappen ha sottolineato che il circuito di Montecarlo può riservare sorprese e che la qualifica sarà cruciale per la gara. La pista, nota per le sue caratteristiche uniche, resta una delle più sfidanti del calendario, e le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare ulteriormente l’esito.
Si è aperta oggi con la consueta conferenza stampa dei piloti la settimana che porterà al Gran Premio di Monaco 2026, sesto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito cittadino di Montecarlo andrà come sempre in scena uno dei weekend più belli e spettacolari di tutta la stagione. Tra le varie dichiarazioni rilasciate alla stampa figurano anche quelle di Max Verstappen. La Red Bull dell’olandese sembra aver fatto dei passi in avanti significativi rispetto all’inizio della stagione ed il terzo posto ottenuto in Canada non fa altro che confermare le sensazioni positive. Il quattro volte campione del mondo rimane ancora dietro alla Mercedes ed alla McLaren a livello di prestazioni generalo ma pian piano sta ritornando ad essere competitivo come si augurava. 🔗 Leggi su Oasport.it
Max Verstappen and Fernando Alonso being the best duo in F1
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