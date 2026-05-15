24 Ore del Nurburgring | dominio Lamborghini in qualifica Verstappen 4o su Mercedes

Durante le qualifiche della 24 Ore del Nurburgring, le Lamborghini del team ABT Motorsport hanno occupato le prime due posizioni sulla griglia di partenza, con Engstler in pole position e Mapelli in seconda fila. Verstappen e Juncadella, invece, partiranno dalla quarta posizione a bordo di una Mercedes. La sessione ha visto i piloti delle vetture italiane dominare la prima fila, mentre i concorrenti con veicoli Mercedes occuperanno posizioni più arretrate.

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