24 Ore del Nurburgring | dominio Lamborghini in qualifica Verstappen 4o su Mercedes
Durante le qualifiche della 24 Ore del Nurburgring, le Lamborghini del team ABT Motorsport hanno occupato le prime due posizioni sulla griglia di partenza, con Engstler in pole position e Mapelli in seconda fila. Verstappen e Juncadella, invece, partiranno dalla quarta posizione a bordo di una Mercedes. La sessione ha visto i piloti delle vetture italiane dominare la prima fila, mentre i concorrenti con veicoli Mercedes occuperanno posizioni più arretrate.
Le Lamborghini del team ABT Motorsport monopolizzano la prima fila alla 24 Ore del Nurburgring. Engstler conquista la pole position davanti a Mapelli, mentre Verstappen e Juncadella scatteranno quarti su Mercedes. Sul tracciato del Nordschleife, il sole ha asciugato definitivamente l’asfalto dopo la pioggia mattutina, offrendo condizioni perfette per la decisiva Top Qualifying 3. I piloti del team ABT Motorsport hanno dettato un ritmo inavvicinabile sulle Lamborghini Huracan GT3 EVO2, blindando la prima fila. Luca Engstler ha siglato il giro più veloce in assoluto, fermando il cronometro sull’8’11"123. Marco Mapelli, leader nelle fasi iniziali, ha migliorato il proprio tempo ma ha chiuso secondo a 0"345 dal compagno. 🔗 Leggi su Sportface.it
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