Fabrizio Ravanelli ha commentato la situazione dell’attacco della Juventus, affermando che Vlahovic può rimanere in squadra ma non può giocare con Kolo Muani. Ha anche condiviso le sue opinioni su Openda e David, offrendo un quadro delle possibili scelte offensive della squadra. La discussione riguarda le combinazioni tra alcuni attaccanti e le scelte di formazione della Juventus.

Fabrizio Ravanelli ha parlato della Juventus e dell’attacco bianconero, facendo il punto della situazione. Vediamo che cosa ha detto. Fabrizio Ravanelli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’ex attaccante bianconero.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! COSA SERVE PER FARE L’ATTACCANTE DELLA JUVE – «Serve fare reparto, pulire il gioco, tenere palla per far salire la squadra e finalizzare. Serve forza fisica, con qualità alla Osimhen o alla Lautaro, e una leadership forte insita nel dna, indipendentemente dai gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravanelli rivela: «Vlahovic può stare nella Juve, ma non può giocare con Kolo Muani. Su Openda e David penso questo»

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