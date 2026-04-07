La Juventus si prepara alle ultime sette partite di campionato con l'obiettivo di conquistare il quarto posto e qualificarsi alla Champions League, assicurandosi circa 60 milioni di ricavi. Parallelamente, il club sta valutando diverse opzioni di mercato per rafforzare la rosa, con nomi come Zirkzee e Nunez che tornano a circolare come possibili acquisti. Dopo la stagione, le trattative continueranno per migliorare la squadra in vista delle future competizioni.

Torino, 7 aprile 2026 – Volata Champions da vincere, ma anche un mercato da non sbagliare. Ultime sette partite sul campo per prendersi il quarto posto e i 60 milioni di ricavi Champions, poi via alle trattative per migliorare la rosa della Juventus per tornare a caccia di trofei. Sempre con Luciano Spalletti in panchina. Tante le pedine da prendere, almeno una per reparto, ma è soprattutto davanti che si gioca la partita tra il rinnovo di Dusan Vlahovic e i possibili obiettivi di mercato. Diversi i nomi che circolano attorno alla Juventus, partendo da Randal Kolo Muani e Robert Lewandowski, ma nelle ultime ore se ne sono aggiunti un paio: Joshua Zirkzee e Darwin Nunez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, non solo Kolo Muani: rispuntano Zirkzee e Nunez

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