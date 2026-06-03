Wanda Nara è giovane e ricca Mauro Icardi non dovrà pagarle il maxi assegno da 250 mila euro al mese | la decisione dei giudici di Milano

I giudici di Milano hanno deciso che Mauro Icardi non dovrà versare l’assegno di mantenimento di 250 mila euro al mese all’ex moglie, con cui si è separato nel marzo 2025. L’ex calciatore, attualmente in forza al Galatasaray, ha ottenuto questa sentenza dopo aver contestato la richiesta di Wanda Nara. La decisione è definitiva e non è prevista un’ulteriore udienza.

Alla fine l’ha spuntata Mauro Icardi. L’ex attaccante di Inter e Paris Saint-Germain, oggi al Galatasaray, non dovrà pagare l’assegno di mantenimento provvisorio da 250 mila euro al mese all’ex moglie Wanda Nara, da cui si è separato nel marzo 2025. A stabilirlo è stato il Tribunale di Milano, che ha rigettato la richiesta della showgirl argentina. Secondo l’ordinanza firmata dalla giudice Anna Cattaneo e riportata da Adnkronos, infatti, Wanda Nara ha una situazione patrimoniale e reddituale «molto florida». Per questo motivo per l’autorità giudiziaria non sussistono i presupposti per riconoscerle un contributo economico provvisorio a carico di Mauro Icardi. 🔗 Leggi su Open.online

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