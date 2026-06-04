Un fratello di Maurizio Sallusti, noto giornalista, è deceduto. Meno visibile rispetto al suo omonimo, il primario aveva un carattere più riservato. Nonostante ciò, era attivo come il fratello Alessandro, che ha lavorato come direttore di un quotidiano e ora guida un altro giornale. La famiglia Sallusti ha comunicato la scomparsa senza ulteriori dettagli.

Dei due fratelli Sallusti era quello più schivo. Ma - in altro modo - in prima linea quanto il fratello Alessandro, già direttore de Il Giornale e ora alla guida di Libero. Maurizio Sallusti, leva 55, papà di Giovanni, si è spento ieri dopo una pesante malattia. Era primario di Chirurgia d'urgenza al Policlinico di Milano, il «suo» ospedale, dove era entrato come giovane medico borsista, dove è stato in trincea durante il Covid e dove, infine, è stato paziente. C'era una frase che Sallusti ripeteva spesso e che forse è la bandiera della sua carriera: «Il medico è anche un umanista, non solo uno scienziato». E infatti l'aspetto umano è quello che i suoi collegi ricordano con più piacere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maurizio Sallusti, addio al primario fratello di Alessandro

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