Alessandro Sallusti torna a Libero Mario Sechi licenziato dagli Angelulcci L’addio al veleno | Proprio quando sono finito sotto scorta

Alessandro Sallusti è stato nominato nuovo direttore di Libero, sostituendo Mario Sechi che è stato licenziato dall’editore Angelucci. La decisione è stata comunicata dopo che Sechi è stato rimosso dalla guida del quotidiano. Sallusti torna così a dirigere il giornale, mentre Sechi ha lasciato l’incarico in modo ufficiale.

Alessandro Sallusti è il nuovo direttore di Libero, dopo che Mario Sechi è stato rimosso dalla guida del quotidiano dall’editore Angelucci. Era stato lo stesso Sechi a rivelare che cosa gli è successo con un post su X: «Angelucci mi ha licenziato – scrive il giornalista – Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti». Pochi minuti prima, lo stesso Sechi aveva fatto un altro post più criptico in cui aveva semplicemente scritto: «Libero». Il ritorno di Sallusti a Libero. L’arrivo, anzi il ritorno, di Sallusti alla direzione di Libero è stato annunciato ufficialmente alla redazione, rimasta per alcune ore in attesa della nuova nomina dopo l’uscita improvvisa di Sechi. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mario Sechi licenziato, l’addio al veleno dalla direzione di Libero: «Proprio quando sono finito sotto scorta»

Leggi anche: Mario Sechi licenziato: non è più direttore di Libero. E attacca Angelucci: ‘Proprio quando sono finito sotto scorta’

Temi più discussi: Il Foglio: Mario Sechi via da Libero, si prepara Alessandro Sallusti; Libero, Sechi si avvia a lasciare la direzione del quotidiano; Gli Angelucci vogliono sostituire Sechi, direttore di Libero, e richiamare Sallusti; Riparte il valzer dei direttori nei giornali di Angelucci? Sallusti verso il ritorno a Libero.

Nuovi movimenti nell’editoria di centrodestra: Antonio #Angelucci valuta il ritorno di Alessandro #Sallusti alla guida di Libero, al posto di Mario #Sechi. Sallusti è anche in corsa per una trasmissione a #Mediaset. Il Foglio x.com

Libero, Sallusti torna alla direzione del quotidiano. Angelucci licenzia SechiAlessandro Sallusti è il nuovo direttore del giornale edito dalla famiglia Angelucci, che ha interrotto l’incarico affidato a Mario Sechi nel settembre del 2023. Ora si cercano nuovi equilibri interni ... italiaoggi.it

Gli Angelucci vogliono sostituire Sechi, direttore di Libero, e richiamare SallustiE’ il destino dei direttori di Libero, Giornale e Tempo. Li chiamano, li richiamano, li mandano via e li richiamano. Ma non è solo editoria: di mezzo c’è Meloni, i rapporti con il governo e con il mon ... ilfoglio.it