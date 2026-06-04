Al Festival Internazionale del Cinema di Pompei, Maurizio de Giovanni ha tenuto una presentazione davanti a un pubblico numeroso. L’autore ha parlato delle sue opere e del suo processo creativo, coinvolgendo gli spettatori con un discorso fluido e naturale. La sala era piena di appassionati che hanno ascoltato attentamente, mentre de Giovanni ha risposto alle domande e condiviso alcuni aneddoti sul suo lavoro. La manifestazione si è svolta senza intoppi, attirando un pubblico vario.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei ha dedicato la giornata di ieri al rapporto tra scrittura, immagine e linguaggio cinematografico e televisivo, con un nuovo appuntamento di approfondimento attraverso il panel “Scrivere immagini: la letteratura che diventa cinema”, che ha visto protagonista Maurizio de Giovanni, uno degli autori più amati e riconoscibili della narrativa italiana contemporanea. Scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, de Giovanni ha saputo trasformare Napoli in un vero e proprio universo narrativo, restituendone luci, ombre, passioni e contraddizioni attraverso storie capaci di unire indagine, sentimento e profondità umana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maurizio de Giovanni incanta il Festival Internazionale del Cinema di Pompei

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