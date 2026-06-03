Al Cinema Nexus di Torre Annunziata si sono svolti incontri, proiezioni e approfondimenti durante il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. Sono stati presentati film e discussi temi legati al rapporto tra realtà, scrittura e linguaggio cinematografico. L’evento, in corso, coinvolge registi, scrittori e critici. La manifestazione continua con ulteriori appuntamenti dedicati alla narrazione audiovisiva e alla letteratura.

Al Cinema Nexus di Torre Annunziata proseguono incontri, proiezioni e approfondimenti sul dialogo tra realtà, scrittura e linguaggio cinematografico.. Si è aperta nel segno del dialogo tra informazione, memoria e linguaggio audiovisivo la prima giornata di panel e proiezioni del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, che ieri ha dedicato un appuntamento di approfondimento al rapporto tra cronaca, giornalismo d’inchiesta e cinema. Presso la Sala 6 del Cinema Nexus del MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata si è svolto il panel “Dalla cronaca all’immagine: il fatto che diventa cinema”, un confronto dedicato al percorso attraverso cui un... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Festival Internazionale del Cinema di Pompei: tra cronaca, letteratura e immagini

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