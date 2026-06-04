Maturità 2026 attesi i nomi dei commissari esterni

Per la Maturità 2026 si avvicina la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni. La data dell’esame si avvicina e le procedure sono quasi concluse. La composizione delle commissioni è tra le notizie più attese dagli studenti, che attendono di conoscere i nomi dei membri esterni che prenderanno parte alla prova. Le procedure per la selezione sono in fase di completamento, mentre le date ufficiali sono ormai prossime all’annuncio.

Manca poco alla Maturità 2026. La data si avvicina e i preparativi giungono al termine. Tra le notizie più attese da migliaia di studenti, la composizione delle commissioni. Oggi, 4 giugno, dovrebbero essere svelati i nomi dei commissari esterni sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con delle novità rispetto al passato. La commissione: le novità per la maturità 2026. Una delle novità della Maturità 2026 riguarda proprio la commissione. Composta da 7 membri fino all’anno scorso (sei commissari e un presidente), quest’anno la commissione compare in formazione ridotta. Saranno presenti, infatti, solo 5 componenti, suddivisi in questo modo: Un presidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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